Réfection de bâtiments secondaires près du phare de l’île Verte

La Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs souhaite procéder à la restauration de trois bâtiments secondaires situés sur le site patrimonial du Phare-de-l'Île-Verte, sa principale carte de visite touristique.

La cabane à huile, la cabane du criard de brume et l’abri à bateaux sont concernés par les futurs travaux. Selon la mairesse de la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Louise Newbury, le financement proviendra de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ). Selon elle, les moulures, les surfaces et la structure doivent être entretenus. Le tout se déroulera dans le respect du patrimoine bâti et les composantes des bâtiments ne seront pas modifiées, assure la mairesse.

«Le problème est de trouver des entrepreneurs. C’est moins intéressant pour ceux qui viennent de l’extérieur, mais on espère avoir des réponses. Nous avons regroupé les travaux de trois bâtiments pour le contrat. Idéalement, on voudrait des entrepreneurs qui connaissent la place et la façon d’exploiter les traverses», explique Louise Newbury.

Les travaux sont prévus entre le 1er mai et le 30 octobre 2023. Les soumissions seront reçues jusqu’au 9 mars 2023. Le Phare-de-l’Île-Verte a été reconnu comme site patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications en juin 2022. Il est inscrit au Registre du patrimoine culturel. Le phare de l’île Verte est le plus ancien érigé au Québec, construit à partir de 1806. La propriété de ce bâtiment patrimonial a été cédée par Pêches et Océans Canada à la Municipalité en janvier 2017.