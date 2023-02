Un frigo-partagé pour les élèves du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir

Le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFPPA) a maintenant son frigo partagé. Les représentants du Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup et du CFPPA en ont fait l’inauguration officielle la semaine dernière.

Ce frigo, destiné principalement aux élèves, sert à partager des surplus alimentaires. «Nous encourageons les employés à distribuer leurs portions de trop dans ce frigo. Nos élèves en cuisine contribuent également à garnir les tablettes avec des plats préparés dans le cadre de leur cours», a expliqué le directeur du CFPPA, Benoit Ouellet.

Le Carrefour d’Initiatives Populaires fait également sa part. «Nous participons à remplir le frigo, et ce, avec des surplus de cueillette dans les épiceries. À l’automne, il sera assurément rempli de bons légumes des jardins de la région!», a souligné la chargée de projet en sécurité alimentaire, du Carrefour d’Initiatives Populaires, Chantal Parenteau.

L’initiative des frigos partagés dans la MRC de Rivière-du-Loup est un projet réalisé en collaboration avec l’Alliance pour la Solidarité et l’Inclusion Sociale, COSMOSS et le Carrefour d’Initiatives Populaires. À ce jour, 11 frigos-partagés ont été installés dans la MRC, dont deux dans des établissements scolaires; le CFPPA et le Centre d’éducation des adultes à Rivière-du-Loup.

Avec la montée des prix des produits à l’épicerie, cet outil de valorisation des surplus tombe à point. «Dès l’automne 2022, des enseignants et des membres du personnel ont remarqué une recrudescence des besoins d’aide alimentaire. Certains élèves ne déjeunaient pas et n’avaient rien pour dîner. D’autres tentaient de faire de petits miracles avec un budget de 40$ par semaine pour l’épicerie. Il fallait faire quelque chose!», raconte Dominic Roy, technicien en loisirs du CFPPA.

C’est alors que l’idée du frigo partagé est née.

L’équipe du CFPPA s'est dite fière d’offrir un moyen concret de lutte contre l’insécurité alimentaire. Le frigo partagé trône sur la grande place du CFPPA depuis le mois de décembre. Déjà, de nombreux élèves ont pris l’habitude d’aller y chercher régulièrement des denrées alimentaires.