Moins d’un mois pour déposer sa candidature pour le Défi OSEntreprendre au Bas-Saint-Laurent

Les entrepreneurs, futurs entrepreneurs et étudiants, des huit MRC du Bas-Saint-Laurent ont jusqu’au 14 mars 16 h pour déposer leur candidature dans l’une ou l’autre des catégories du Défi OSEntreprendre.

Le Défi OSEntreprendre a deux grands volets : le Volet Scolaire qui s’adresse aux élèves et étudiants du préscolaire jusqu’à l’université et le Volet Création d’entreprise s’adressant aux entrepreneurs en prédémarrage et démarrage. Des prix spéciaux sont aussi offerts. Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur osentreprendre.quebec.

«C’est la première année que le Campus Bas-Saint-Laurent de l’École des entrepreneurs du Québec est le responsable régional. Nous sommes très heureux de la collaboration des Centres de service scolaire et des organismes locaux de développement économique de la région dans le recrutement.

Nous avons déjà dépassé les inscriptions des années précédentes et il reste encore un mois avant la clôture des candidatures», précise Véronique Mariève Gosselin, directrice régionale de l’École des entrepreneurs du Québec Campus Bas-Saint-Laurent, responsable régional du concours.

Toutes les entreprises de la région sont aussi invitées à déposer leur candidature dans la catégorie Faire affaire ensemble. Cette catégorie, ouverte à tous, a comme objectif de fait rayonner des modèles diversifiés d’entreprises qui se démarquent par leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs de partout au Québec.