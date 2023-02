Le Cégep fin prêt à accueillir des élèves en Techniques de pharmacie

Le 14 février, le Cégep de Rivière-du-Loup a inauguré les nouveaux laboratoires en Techniques de pharmacie. Un investissement de plus de 2,2 M $ a été nécessaire pour effectuer les travaux et acquérir des équipements à la fine pointe de la technologie. Présentement 26 élèves accompagnés par 11 enseignants pourront bénéficier de ces nouveaux locaux afin d’apprendre leur métier à l’aide d’appareils et de logiciels au gout du jour.

Les Techniques en pharmacie ont fait leur entrée au cégep en 2021. La mise en place de locaux pratiques et d’outils retrouvés en pharmacie était donc la suite logique pour offrir aux élèves une formation de qualité. Les élèves de la première cohorte ont pu fouler les planchers des nouveaux laboratoires dès janvier. D’après Julie Bélanger, pharmacienne et enseignante responsable du programme, ils attendaient ce moment avec impatience.

Pratiquer, manipuler des outils utilisés dans une pharmacie aide les élèves à se préparer concrètement à ce qui les attend sur le marché du travail, estime-t-elle. Après leur formation, ils sont aptes à travailler directement sur le marché du travail.

Dans les laboratoires communautaire et d’établissement de santé mis à leur disposition, les étudiants peuvent se familiariser avec deux techniques de pharmacie différente. Dans les nouveaux locaux se retrouvent aussi un robot pour compter automatiquement les capsules et les comprimés, une emballeuse pour ensacher et distribuer les médicaments, un cabinet automatisé pour la gestion des médicaments et des hottes stériles, notamment.

«Les pharmaciens, ça faisait une dizaine d’années qu’ils demandaient à ce que les cégeps forment des techniciens en pharmacie, des gens qui ont une formation plus poussée, plus spécialisée pour aller les épauler avec tous les nouveaux rôles qu’ils peuvent faire envers les patients», souligne Mme Bélanger. Avec des traitements plus complexes qui demandent des précautions particulières, les pharmaciens doivent effectuer des suivis plus serrés avec leurs patients. Ils peuvent aussi prescrire des médicaments, changer la posologie d’une prescription, donner des vaccins en plus de devoir respecter de nouvelles normes.

Avec l’arrivée de techniciens en pharmacie, les pharmaciens pourront plus facilement déléguer des tâches et alléger leurs épaules. Le rôle du technicien sera de supporter le pharmacien dans ses tâches en faisant tout ce qu’un assistant technique en pharmacie fait actuellement, mais en gérant aussi l’équipe de techniciens, en effectuant des tâches administratives et en collaborant au suivi clinique avec les clients.

