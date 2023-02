Journées de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2023

«Parce que bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer !», voilà l’un des principaux messages des Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui ont débuté ce 13 février et qui portent depuis plusieurs années le thème «Nos gestes, un plus pour leur réussite». Parce qu’aux côtés de chaque jeune qui fournit des efforts dans son parcours scolaire, il y a des adultes qui jouent un rôle essentiel, cette édition souhaite montrer l’apport de ces derniers dans la motivation, la résilience et la confiance que les jeunes développent.

Un peu partout dans la région, des organisations partenaires de la Démarche COSMOSS proposeront des activités pour mettre en lumière l’importance de la persévérance scolaire.

Du 13 au 17 février, une campagne sera déployée sur les réseaux sociaux et médias de la région en lien avec le thème «Nos gestes, un plus pour leur réussite». Le 15 février, de 13 h à 14 h, le porte-parole des JPS, Laurent Duvernay-Tardif, tiendra pour une troisième année un rendez-vous virtuel où il parlera notamment de motivation et d’estime de soi. Le 16 février, de 12 h à 13 h, un webinaire sur la conciliation études-travail est proposé aux parents de jeunes adolescents. Durant une heure, des spécialistes traiteront de l’équilibre travail-études et vie personnelle, de santé et de sécurité.

Les Démarches COSMOSS de Kamouraska, Témiscouata, La Mitis, La Matanie et La Matapédia proposent pour une quatrième année le concours «Mon boss c’est le meilleur», mettant en valeur les entreprises qui encouragent la conciliation études-travail. Des municipalités adopteront des résolutions en appui à la persévérance et certaines hisseront le drapeau officiel des JPS. Au sein de plusieurs écoles, des activités d’encouragement seront organisées tout au long de la semaine.

Un récent sondage Léger mené pour le compte du Réseau québécois pour la réussite éducative auprès de 1 000 Québécois de 18 à 59 ans, montre que près de 71 % des répondants se disent préoccupés par le contexte de rareté de main-d’œuvre qui pourrait inciter des jeunes à travailler plutôt que de terminer leurs études. Également, 68 % sont préoccupés par la conciliation études-travail de ces derniers.

C’est dans ce contexte que les Journées de la persévérance scolaire représentent une occasion privilégiée pour rappeler l’importance du soutien de la collectivité dans la persévérance scolaire des jeunes et mettre en lumière les gestes concrets qu’il est possible de poser pour aider les adultes de demain à développer leur potentiel.