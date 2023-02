Un important complexe de logements adaptés pour personnes handicapées verra le jour à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup collabore avec l’organisme Han-Logement afin de rendre possible, dès cette année, la construction d’un ensemble résidentiel de 24 unités de logement abordable destiné exclusivement aux personnes en situation de handicap. Pour concrétiser le tout, la Ville cède un terrain d’environ 5 000 mètres carrés situé à l’entrée Ouest, dont la valeur est estimée à plus d’un demi-million de dollars.

«Ce projet s’inscrit directement dans les priorités du conseil municipal, soit d’augmenter significativement la création de logements sur le territoire et de favoriser l’accès au plus grand nombre, explique le maire, Mario Bastille. Les personnes en situation de handicap ont des besoins particuliers et nous sommes fiers de faire équipe avec Han-Logement pour doter Rivière-du-Loup d’un véritable complexe locatif moderne, adapté et surtout abordable pour cette clientèle bien spécifique.»

Ce projet résidentiel deviendra la première réalisation concrète sur la plaque de terrain récemment acquise par la Ville auprès du ministère des Transports à la suite du réaménagement complet des voies de circulation devant l’hôtel Universel. Situé à l’extrémité ouest du lot, le complexe Han-Logement, qui arborera une signature architecturale distinctive, mettra en valeur cette importante entrée de ville et servira de bougie d’allumage pour le développement de tout ce secteur névralgique.

«Nous sommes heureux et fiers de collaborer avec la Ville de Rivière-du-Loup pour y construire trois immeubles "qui font du bien". Une ville et une personne à la fois, Han-Logement contribue à changer des vies. Nous lançons par ailleurs un appel à la coopération, à un ou des grands donateurs ou partenaires, qui souhaiteraient s’associer avec nous. Merci, ensemble nous ferons un projet dont tous les citoyens seront fiers», souligne Paul Champagne, chef de la direction de Han-Logement.

Des modifications règlementaires seront nécessaires pour concrétiser le projet, qui devra notamment faire l’objet d’une consultation publique dans le cadre de l’adoption d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).

La population est invitée à assister à la présentation du projet lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal qui se tiendra le lundi 6 mars à 20 h dans la salle du conseil de l’hôtel de ville.

À PROPOS DE HAN-LOGEMENT

Fondé en 2002, Han-Logement est un organisme à but non lucratif dont la mission est de développer et de proposer des logements complètement adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA), dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger adéquatement. L’organisme compte aujourd’hui une trentaine d’immeubles totalisant près de 200 logements adaptés répartis en Estrie et en Montérégie. Ce projet en planification à Rivière-du-Loup marque ainsi l’arrivée de Han-Logement dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Pour en savoir plus sur Han-Logement, visitez le site www.hanlogement.org.