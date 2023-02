Jean-François Desgagné brigue la présidence de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Jean-François Desgagné, pharmacien propriétaire à Trois-Pistoles depuis 1998, brigue la présidence de l’Ordre des pharmaciens du Québec. Membre de l’Ordre depuis 30 ans, il a mûri cette intention au cours des derniers mois.

«Cette importante décision résulte d’une longue et sérieuse réflexion ainsi que de nombreuses consultations menées auprès de collègues de tous les milieux de pratique et de régions différentes», précise Jean-François Desgagné. Reconnu pour son intégrité et ses multiples implications sociocommunautaires, il se distingue aussi pour sa vision de l’avenir de la profession et pour ses prises de position au sein de sa confrérie.

M. Desgagné a représenté les pharmaciens de la région à titre d’administrateur à l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires pendant 12 ans. Au fil des dernières années, il a aussi été membre du comité d’orientation professionnelle Brunet, chargé d’enseignement clinique à l’Université Laval et conférencier. En novembre 2022, il a reçu le prix Hygie de l’Association québécoise des pharmaciens communautaires. Il est Fellow de l’Ordre des pharmaciens du Québec depuis octobre 2021.

«Je propose ma candidature dans un esprit de continuité et d’ouverture en lien avec ce qui s’est fait ces dernières années, mais aussi dans une perspective d’innovation, en posant un regard différent sur les enjeux de la profession, en offrant une écoute active des besoins de mes collègues et en prônant une approche proactive face aux défis auxquels la profession pharmacienne fait face. Cela en respectant la mission première de l’Ordre, qui est la défense du public», souligne Jean-François Desgagné.

Les défis il réfère sont notamment l’indépendance professionnelle, les nouvelles activités, la formation continue et le développement de la profession. M. Desgagné s’engage formellement à être le président de tous les pharmaciens, oeuvrant dans tous les milieux et de toutes les régions.