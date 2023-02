Une Fête de la pêche blanche à l’Isle-Verte

La Corporation de développement économique et touristique (CDET) de L’Isle-Verte annonce le grand retour de la Fête de la pêche blanche qui met de l’avant le petit village de cabanes de pêcheurs installé à l’embouchure de la rivière Verte. Malgré le froid hivernal qui a été tardif et qui a repoussé les installations, la saison 2023 a été bonne.

La pêche blanche est une pratique issue des Autochtones, plus particulièrement des Algonquins. Cette dernière se nomme ainsi parce qu’elle se pratique l’hiver, sur la rivière gelée, sur la banquise. Elle consiste à pêcher le poisson à travers un trou percé dans la glace. Aujourd’hui, de petites cabanes sont installées sur la glace suffisamment épaisse pour assurer son utilisation en toute sécurité. Une ouverture est pratiquée, en forme rectangulaire ou ronde, puis des lignes à pêche avec hameçons sont mises à l’eau. Le poisson pêché est un petit poisson d’eau douce, mesurant de 18 à 20 centimètres nommé éperlan arc-en-ciel qui mord vite à l’appât et qui se cuisine de plusieurs façons.

La CDET de l’Isle-Verte met à disposition quatre cabanes pouvant accueillir jusqu’à six pêcheurs. Le matériel de pêche est fourni et c’est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Le quota est de 60 éperlans par pêcheurs pour une journée; de quoi passer des heures de plaisir en famille et entre amis.

PROGRAMMATION

Ceux et celles qui souhaitent vivre l’expérience sont invités à venir le 11 février prochain, dès 15h, au quai de l’Isle-Verte. Au programme, de l’initiation à la pêche blanche, feu, tire sur la neige et chevaux miniatures pour le bonheur des familles. Aucune réservation requise et une consommation gratuite est offerte pour les participants. À partir de 17h, une ambiance musicale s’ajoute. Pour les épicuriens, un souper spécial éperlans aura lieu au Resto-Pub le Madub. Pour réserver, il faut composer le 581 648-8999.