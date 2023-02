La Ville de Pohénégamook célèbre son 50e anniversaire

L’année 2023 marque le 50e anniversaire de la Ville de Pohénégamook. Celle-ci fut créée lors de la deuxième vague de fusion municipale volontaire au Québec, en 1973, regroupant les villages de Saint-Éleuthère, Saint-Pierre-d’Estcourt et Saint-David-de-Sully.

Des gens de grande conviction ont façonné Pohénégamook. Les festivités du 50e anniversaire, ainsi que le livre-souvenir associé relatant les faits marquants de cette fusion, seront une occasion de festoyer tout en rendant hommage aux bâtisseurs de cette communauté.

Plusieurs événements en lien avec cet anniversaire auront lieu tout au long de l’année. Tout d’abord, le 8 mars soulignera la Journée internationale du droit des femmes avec une soirée spéciale intitulée Simplement Elles. Coiffure, défilé de mode, esthétique, santé et bien-être, yoga, alimentation et beaucoup plus seront au rendez-vous pour les dames. Le 3 juin marquera le lancement du livre-souvenir et le dévoilement de la programmation des festivités du 50e de Pohénégamook lors d’un souper aux homards, dans le bâtiment situé au 1555, rue principale (le Musée du Domaine).

Le point culminant des célébrations se déroulera du 20 au 23 juillet, avec quatre jours de festivités adaptées pour tous les goûts et tous les âges. Musique, animation, retrouvailles, activités sur l’ensemble du territoire de la ville et ambiance festive, le tout sous le thème «50 ans de légende». Cet événement ouvert à tous sera le moment idéal de découvrir ou redécouvrir les charmes de Pohénégamook, incluant ses gens, ses attraits et bien évidemment… sa légende!

Les membres du comité organisateur des fêtes du 50e anniversaire de Pohénégamook et la Ville invitent la région à se joindre à eux et à festoyer tout au long de l’année 2023. Tous les détails des activités proposées seront communiqués sous peu par l’entremise des médias sociaux ainsi que par la poste.