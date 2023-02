Place à la deuxième édition du Salon Fourchette bleue

C’est aujourd’hui que débute la deuxième édition du Salon Fourchette bleue du musée scientifique Exploramer à Sainte-Anne-des-Monts se tenant les 7 et 8 février, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Différents intervenants de l’industrie des pêches et de l’aquaculture pourront y découvrir les espèces marine moins connues qui habitent le fleuve Saint-Laurent.

Événement commercial, le Salon vise à permettre un meilleur accès aux poissons et aux fruits de mer du Saint-Laurent destinés exclusivement au marché québécois. Le gouvernement souhaite ainsi soutenir la concertation du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales.

Cette année, ce sont plus d’une vingtaine d’exposants qui seront sur place. Pêcheurs, producteurs, transformateurs, mariculteurs, restaurateurs, poissonniers, épiciers et représentants institutionnels se réuniront au Salon pour échanger. Une occasion idéale de maillage entre les différents acteurs de l’industrie.

«La tenue du deuxième salon Fourchette bleue favorise une belle mobilisation pour l'industrie des pêches et de l'aquaculture ainsi que pour les communautés maritimes. Je salue également cette initiative pour son apport au développement de l'agrotourisme et du tourisme gourmand, mais aussi pour la vitalité de nos belles régions. Le Bas-Saint-Laurent bénéficiera assurément d'une plus grande proximité entre les pêcheurs et aquaculteurs et les acheteurs», explique Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata et adjointe gouvernementale de la ministre du Tourisme.

UNE AIDE FINANCIÈRE

En marge du Salon, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, annonce l'octroi d'une aide financière totale de 83 000 $ à Exploramer afin de soutenir la promotion des produits marins du Québec et le développement de nos régions côtières.

Une somme de 32 924 $ est versée afin de soutenir les frais de coordination et de logistique nécessaires à la mise en œuvre du Salon. Par ailleurs, un montant de 50 000 $ est alloué pour le développement d'une plateforme numérique permettant de mettre en contact des acheteurs et des vendeurs québécois de poissons et de fruits de mer, afin d'améliorer l'accessibilité des produits d'ici pour les consommateurs.