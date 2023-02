CPE : des places prioritaires pour les enfants de Cacouna

La Municipalité de Cacouna versera un montant 5 000 $ par année au CPE des Cantons de Rivière-du-Loup afin que les enfants de ses citoyens bénéficient de places prioritaires dans la nouvelle installation de 21 places le Petit port de mer qui sera construite au cours des prochains mois.

Cette façon de procéder était déjà implantée à L’Isle-Verte et à Saint-Arsène, où les citoyens bénéficient de places prioritaires. «Nous nous sommes questionnés en conseil d’administration sur la façon de prioriser les enfants de la Municipalité parce que notre bassin est plus grand. Nous avons proposé cette option à Cacouna parce qu’elle nous permettait d’avoir une installation à bon coût et qu’elle nous donne le terrain», explique la directrice du CPE des Cantons, France Laflamme.

Différentes priorités pour l’attribution des places sont prévues par le ministère de la Famille, dont des enfants avec des besoins particuliers référés par le CISSS, ceux des employés et la fratrie. S’y ajoutent maintenant les enfants des citoyens de Cacouna. Par la suite, les places disponibles sont attribuées selon la liste d’attente de la Place 0-5 ans.

«On a perdu des services de garde en milieu familial au cours des dernières années, il y a vraiment un besoin criant pour les enfants. Quand nous avons été mis au courant de cette possibilité par le CPE des Cantons, nous y avons adhéré. Cela s’est fait en toute transparence. Le montant de 5 000 $ sera réinvesti dans notre service de garde», indique la mairesse de Cacouna, Suzanne Rhéaume. Cette entente sera renouvelée au besoin.

France Laflamme attend des livraisons de mobilier au cours de la semaine du 13 février avant de pouvoir ouvrir l’installation temporaire aménagée dans le centre des loisirs Place St-Georges de Cacouna. L’ouverture est prévue pour la fin du mois de février ou au début du mois de mars. L’embauche des employés est complétée.