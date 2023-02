Le garage municipal de Saint-Jean-de-Dieu fera peau neuve

La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu a reçu l’autorisation pour débuter les travaux de son nouveau garage municipal qui sera démoli, reconstruit, puis rattaché au bâtiment de l’ancienne caserne incendie.

«On a décidé de construire sur le même site que le garage actuel», exprime le maire de Saint-Jean-de-Dieu, Jean-Claude Malenfant. Le nouveau garage, dont les travaux débuteront au printemps prochain, sera un peu plus petit. Il comptera quatre nouvelles portes, en plus des deux portes déjà existantes du bâtiment de l’ancienne caserne.

Les deux bâtiments, qui se trouvent actuellement à proximité, seront liés ensemble. «On va construire le garage sur l’autre sens, il va faire Est-Ouest», ajoute M. Malenfant.

Le plus bas prix soumis lors de l’appel d’offres du projet, en octobre dernier, provient de l’entrepreneur Marcel Charest et Fils Inc. de Saint-Pascal, avec 2 727 000$.

Pour le projet dont le coût total s’élève à plus de trois millions de dollars, la Municipalité a réussi à obtenir une subvention de 83%. Une aide équivalente à plus de deux millions de dollars, grâce au Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM).