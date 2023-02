La Place aux jeunes du Bas-Saint-Laurent recrute

En parallèle de la 12e Semaine des régions, les 11 agents de Place aux jeunes au Bas-Saint-Laurent s'associent pour mieux faire connaître leurs services et répondre aux interrogations des futurs bas-laurentiens. Pour la 12e édition, Place aux jeunes en région (PAJR) met l’accent sur les emplois qualifiés disponibles en région avec la thématique «Les régions recrutent». Du 6 au 10 février, les agents du Bas-Saint-Laurent invitent les personnes qui nourrissent un projet de vie dans la région à les rencontrer, que ce soit à Montréal, à Québec ou en virtuel.

Le nombre de personnes accompagnées par les agents de la région connaît une légère hausse depuis trois ans. Dans la dernière année seulement, 215 personnes accompagnées par le programme se sont établies au Bas-Saint-Laurent. En 32 ans d'existence du programme, il s'agit d'un record (210 l’an dernier).

«Pour attirer de nouvelles personnes au Bas-Saint-Laurent, il est essentiel de travailler en synergie. C’est ce que le Collectif régional de développement et Place aux jeunes font: ensemble, ils mettent de l’avant les atouts et les potentiels de notre magnifique région et favorisent l'accueil et l'établissement durable de ceux et celles qui choisissent d'y vivre», souligne Bertin Denis, président du conseil d’administration du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC des Basques.

Ces résultats démontrent l’intérêt marqué pour les 18-35 ans à venir vivre au Bas-Saint-Laurent et à trouver les bons outils pour préparer leur projet de migration. Plus que jamais, PAJR est proactif afin d’accompagner les nouveaux arrivants et les employeurs de la région qui font du Bas-Saint-Laurent un milieu de vie unique, où il fait bon vivre et travailler.