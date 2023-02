Avertissement de froid extrême et de bourrasques pour tout le KRTB

Les citoyens du KRTB devront s’habiller chaudement et prévoir leurs déplacements puisque des avertissements de froid extrême et de bourrasques de neige ont été émis par Environnement Canada. Ces températures exceptionnelles sont prévues à partir de jeudi après-midi et dureront jusqu’à samedi.

Un front froid qui traversera toute la province provoquera la chute des températures ce jeudi. Combinées aux bourrasques de neige et à l’invasion d’une masse d’air arctique, les valeurs de refroidissement éolien se situeront entre moins 38 et moins 42 degrés Celsius jusqu’à samedi.

Les fortes rafales de vent rendront aussi la visibilité presque nulle sur les chaussées de la région jeudi en soirée dans l’Est-du-Québec. «Les déplacements pourraient être dangereux en raison d'un changement soudain des conditions météorologiques et de la formation de glace noire sur la chaussée, en particulier près des cours d'eau, sur les ponts et sur les viaducs», a écrit Environnement Canada.

La population est donc appelée à devancer ou retarder toute activité extérieure non essentielle. Il est recommandé de s’habiller chaudement avec plusieurs couches de vêtements si une sortie dehors est prévue afin d’éviter de développer des engelures.