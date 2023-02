Rénovations majeures au Théâtre de la Goélette en 2023

Considérées comme vétustes, les installations du Théâtre la Goélette de Rivière-du-Loup feront l’objet de rénovations majeures en 2023. Tant les estrades de bois que les assises, la scène et la toile amovible doivent être complètement remplacés.

Dans son programme triennal d’immobilisations, la Ville de Rivière-du-Loup prévoit un investissement d’un montant de 817 610,10 $ pour cette infrastructure d’environ 250 places, située sur la rue du Rocher, près de la Bibliothèque Françoise-Bédard nouvellement agrandie.

«Ce ne sera pas un luxe, cette infrastructure a besoin d’une mise à niveau majeure», explique le directeur des communications de la Ville de Rivière-du-Loup, Pascal Tremblay.

Une demande de subvention a été déposée par la Ville au Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine Canadien. La participation du programme se limite à 50 % du total des dépenses admissibles, à quelques exceptions près.

M. Tremblay confirme que le Théâtre de la Goélette ne changera pas de vocation. La question de l’acoustique sera importante et des discussions préliminaires ont eu lieu avec les ingénieurs à ce sujet.

La Ville souhaite conserver la toile amovible qui surplombe la scène. Elle est une partie importante du visuel du Théâtre la Goélette, rappelant un voilier, d’où son nom est inspiré.

Ce projet date de novembre 2020. Il y a deux ans et demi, la rénovation du Théâtre la Goélette était évaluée à 447 000 $ par le Service loisirs, culture et communautaire, sous l’administration de la mairesse Sylvie Vignet. Cette dernière indiquait que l’environnement de ce théâtre en plein air devrait être revu pour mieux l’intégrer à la Bibliothèque Françoise-Bédard. Le Théâtre la Goélette est un lieu estival important pour la tenue d’activités culturelles au centre-ville de Rivière-du-Loup, près de la rue Lafontaine et du parc Blais.