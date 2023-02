Se reconnecter à l’essentiel, à l’humain

Voir la galerie de photos

De plus en plus de personnes, majoritairement des ainés, vivent seuls à la maison au Témiscouata. Dans les dernières années au Bas-Saint-Laurent, plusieurs drames sont survenus dans des résidences, des vies auraient pu être sauvées par un simple petit geste. Un geste qui peut se résumer en un message texte, un appel, un signe de la main ou même un sourire créant un filet de sécurité entre voisins et une communauté plus tissée serrée.

C’est l’objectif visé par le Centre d’action bénévole région Témis qui a lancé la campagne de sensibilisation «Sécurité entre voisins» ce 1er février à la salle l’Héritage de Dégelis. Initiée par la démarche «Voisins Solidaires», le projet vise les citoyens à établir un climat de confiance et de bienveillance entre eux afin que ceux vivant seuls puissent demeurer autonomes à la maison le plus longtemps possible.

En échangeant leurs coordonnées, en prenant des nouvelles et en établissant un code de sécurité connu d’eux seuls, ils restent attentifs à ce qui se passe chez leurs voisins, leur permettant de réagir rapidement si la marche quotidienne n’a pas été prise, si le journal n’a pas été ramassé ou si les rideaux n’ont pas été tirés. «Habiter seul peut représenter un grand défi et même un enjeu de sécurité pour plusieurs, encore plus pour nos personnes âgées», confie Mélanie Lavoie, Mélanie Lavoie, coordonnatrice des services communautaires du Centre d'action bénévole Région Témis.

Par la mise en place d’une image de marque, de partages de capsules vidéo à la télévision et sur les réseaux sociaux, par une présence en ligne et physique ainsi que la conception d’une pièce de théâtre qui sera diffusée à l’automne, le Centre d’action bénévole souhaite développer une culture d’entraide à échelle humaine au Témiscouata. Il veut mettre de l’avant «La beauté du petit geste» qui ferait ressortir la bonté, la gentillesse et la bienveillance des gens entre eux sans être intrusifs.

Rester à l’affut vigilants, apporter de l’aide, du support et du réconfort au besoin peut permettre de sauver une vie, mais aussi de diminuer l’anxiété d’une personne vivant seule, d’après Rose-Emma Ouellet, directrice du Centre d'action bénévole Région Témis. Ce mouvement sert autant à briser l’isolement social qu’à assurer la santé et la sécurité des citoyens plus vulnérables sur un territoire aussi vaste que le Témiscouata et où la population est vieillissante.

PRENDRE LE TEMPS DE S’ARRÊTER

À l’ère d’aujourd’hui, Mme Ouellet indique que tout le monde court, court et court sans prendre le temps de s’arrêter et de regarder autour d’eux, de veiller sur tout un chacun. «Dans la pandémie, on s’est rendu compte que beaucoup de gens qui étaient isolés l’étaient encore plus parce qu’on n’avait pas le droit de sortir de chez nous», soutient Mélanie Lavoie. D’après elle, cette situation a exacerbé l’individualisme observé dans la société depuis plusieurs années.

La campagne de sensibilisation sur laquelle elle a travaillé durant près de deux ans sert, entre autres, à aller semer une petite graine dans l’esprit des gens de s’entraider pour qu’éventuellement elle germe et croisse puis que le mécanisme s’enclenche naturellement dans la communauté.

Si cette initiative, qui a nécessité un investissement de plus de 100 000 $ des partenaires outre la contribution du Centre d’action bénévole, permet de sauver au moins une vie, Mme Lavoie estime que leur mission sera réussie. En plus elle informera la population et les milieux de santé sur le mouvement «Sécurité entre voisins» et éduquera les enfants sur l’importance de porter attention aux gens autour de soi.