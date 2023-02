Le Centre de la petite enfance de Saint-Hubert fait ses premiers pas

L’équipe municipale de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup annonce que les travaux de réfection des salles Horizon et 4-Vents qui accueilleront le CPE temporaire ont débutés.

Le Centre communautaire de Saint-Hubert situé sur la rue du Saint-Rosaire accueillera d’ici quelques semaines un centre de la petite enfance (CPE) temporaire de 21 places, dont l’ouverture est prévue en mars 2023. Ce service sera offert aux parents en attendant la construction du CPE permanent sur la rue Arthur-Morin. Cette nouvelle fait suite à l’annonce des 21 places attribuées à Saint-Hubert en janvier 2022 par le ministère de la Famille.

Estimés à 55 635 $, les travaux de réfection permettront d’aménager des espaces pouvant accueillir des poupons de 0 à 18 mois et des enfants de 18 mois à 5 ans. La subvention du ministère de la Famille accordée dans le cadre du Programme d’appui aux municipalités pour l’aménagement d’un centre de la petite enfance (PAMACPE) représente plus de 80 % des coûts des travaux réalisés à l’intérieur des deux salles. Les travaux prévoient également l’aménagement d’un espace de salle à manger et un endroit douillet pour que dorment les tout-petits, l’amélioration des portes et des accès ainsi que l’installation d’une station d’accueil pour les parents, d’un bureau pour l’administration et d’une salle pour les éducatrices.

À la suite d’un appel d’offres, ce sont Les Entreprises 3 Roy de Saint-Honoré-de-Témiscouata qui ont remporté le contrat pour la réalisation des travaux qui dureront de six à huit semaines.

L’ouverture de la nouvelle installation permanente gérée par le CPE des Cantons de Rivière-du-Loup sur la rue Arthur-Morin est prévue d’ici la fin de l’année 2024.

«Grâce à l’argent investi, la municipalité pourra rapidement mettre en place des locaux temporaires qui offriront aux tout-petits la possibilité de s’épanouir au quotidien dans un milieu sain et sécuritaire. Ce projet donnera également la chance aux parents de vaquer à leurs occupations personnelles et professionnelles sans souci, en attendant l’ouverture du nouveau CPE permanent. Notre gouvernement poursuit ses initiatives novatrices afin de permettre au plus grand nombre de familles de toutes les municipalités du Québec l’accès aux services de garde éducatifs à l’enfance dont ils ont besoin, près de chez eux», explique Suzanne Roy, ministre de la Famille.

«Cette installation mise en place en attendant l’ouverture d’un CPE permanent est une excellente nouvelle pour les familles de la municipalité de Saint-Hubert. Cette solution temporaire vient confirmer notre volonté de soutenir les parents et de favoriser leur retour au travail, et aussi d’offrir à nos enfants des services de garde de qualité et de proximité», exprime Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata (incluant Les Basques).

«Notre municipalité a concentré ses efforts pour répondre aux besoins urgents des nombreuses familles n’ayant pas de service de garde et a mis en place rapidement des installations temporaires. Ainsi, des parents pourront regagner le marché du travail durement affecté par la pénurie de main-d’œuvre. Nous désirons remercier les généreux organismes et utilisateurs des deux salles communautaires réquisitionnées pour leur grande compréhension, sachant qu’ils n’auront plus accès pendant plusieurs mois à leurs lieux de rassemblement. Il est d’autant plus essentiel pour notre administration municipale de contribuer à la réalisation du projet de CPE permanent, et ce, dans les meilleurs délais. C’est toute notre communauté tissée serrée qui participe à ce projet rassembleur et porteur d’une meilleure qualité de vie pour toutes nos familles et, bien entendu, nos enfants», développe Josée Ouellet, mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Les parents intéressés par le service de garde du CPE des Cantons, installation Saint-Hubert, sont invités à s’inscrire sur La Place 0-5 en créant un compte au www.laplace0-5.com et à sélectionner le CPE des Cantons de Rivière-du-Loup installation de Saint-Hubert.