Collecte de sang organisée par l’École secondaire de Rivière-du-Loup

Le mercredi 1er février, 24 élèves du programme PEI de l’École secondaire de Rivière-du-Loup effectueront du bénévolat à la collecte de sang qu’ils ont organisée. La collecte a lieu à l’Hôtel Lévesque de 13 h à 20 h. Leur objectif est d’atteindre 80 dons.

Les élèves s’investissent dans ce projet depuis qu’ils ont appris les différents groupes sanguins et leur compatibilité dans le cadre de leur cours de sciences. Dans un premier temps, tous les élèves ont reçu la visite d’une personne responsable d’Héma-Québec qui les a sensibilisés au don de sang ainsi qu’au fonctionnement d’une collecte. Dès le retour des fêtes, les élèves ont réalisé une campagne de publicité via des affiches sur les terrains de l’école et la promotion auprès de leurs proches. Plusieurs élèves ont mentionné leur intérêt à s’impliquer davantage en étant présent sur place lors de la collecte. Ainsi, tous les élèves de 3e secondaire du PEI ont contribué à différents niveaux à la réussite de cette collecte.

Le service-action, qui consiste à l’engagement des élèves dans leur communauté suite à un apprentissage réalisé en classe, est un élément central du Programme d’Éducation Intermédiaire du Baccalauréat International.