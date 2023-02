Congrès de circonscription du Bloc Québécois

L’association du Bloc Québécois dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup tiendra son congrès de circonscription le samedi 4 février prochain au Cégep de La Pocatière à compter de 9 h 30. L’événement sera précédé d’une courte assemblée générale annuelle qui offrira l’occasion de faire le bilan de la toute première année de fonction du conseil exécutif et de nommer celui qui lui succédera.

Ce congrès est la première étape de cette année importante pour la vie du parti. En effet, le Bloc Québécois tiendra son Congrès national en mai 2023 à Drummondville. Ce sera le moment pour ses membres de donner leur avis et de travailler à la préparation de la proposition principale qui sera adoptée à cette occasion.

La proposition principale présentée aux membres d’un parti politique aux valeurs démocratiques est, en quelque sorte, l’ébauche soumise au jugement des militants, eux-mêmes vivant au quotidien au cœur des craintes, enjeux et espoirs de chaque Québécoise et de chaque Québécois. Le Bloc Québécois a donc besoin de leurs idées et de leurs initiatives, afin de mettre en place une feuille de route qui permette de défendre les intérêts du Québec à Ottawa et qui, ultimement, mènera à l’avènement d’un pays.

Les militants du Bloc Québécois et ses sympathisants sont donc attendus à 9 h 30 le samedi 4 février au Cégep de La Pocatière pour son congrès de circonscription qui aura lieu sous la présidence de monsieur Paul Crête et en compagnie de son député parrain, Maxime Blanchette-Joncas.