Berger célèbre son 60e anniversaire

C'est avec enthousiasme que l’entreprise Berger a procédé aujourd’hui au lancement d’une vidéo spéciale soulignant le 60e anniversaire d’existence de la compagnie.

Enracinée dans la municipalité de Saint-Modeste, dans la région du Bas-Saint-Laurent, depuis 1963, Berger emploie aujourd’hui plus de 800 professionnels localisés aux quatre coins du Canada, des États-Unis et de l’Amérique centrale.

«Il n’existe pas assez de mots pour décrire le sentiment de fierté qui nous habite et notre reconnaissance envers tous nos collaborateurs qui ont contribué au succès et à l’histoire de l’entreprise», affirme Valérie Berger, coprésidente-directrice générale de Berger. «Berger a su, au fil des ans, se forger une réputation des plus enviables basée sur la qualité de ses produits et la personnalisation de ses services; et aujourd’hui, c’est plus de 60 saisons de récolte, 60 ans d’audace et de savoir-faire que nous célébrons.»

Entreprise familiale de troisième génération, Berger opère actuellement 11 tourbières ainsi que 9 usines en Amérique du Nord. Depuis plus de soixante ans, chacune des générations qui se sont succédé à la tête de l’entreprise y ont apporté sa valeur ajoutée permettant à Berger de connaître une croissance florissante et des gains importants en matière d’innovation.

«Nous désirons partager ces moments de réjouissance avec toute la grande famille Berger», ajoute Mélissa Berger, coprésidente-directrice générale de Berger. «Nos plus sincères remerciements vont à nos clients, nos partenaires, les communautés qui nous accueillent et surtout aux membres de notre personnel, ainsi qu’à leur famille, qui contribuent quotidiennement au rayonnement et au succès de notre entreprise, tant ici qu’à l’international.»

Afin de remercier ses communautés d’accueil, Berger se fait un devoir de participer à leur développement socio-économique et communautaire en appuyant les fournisseurs de la région et en s’impliquant auprès d’initiatives locales en offrant des dons ou encore des commandites diverses.

La vidéo de lancement est disponible sur le site Web de Berger, soit au 60.berger.ca.