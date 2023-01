De grandes retrouvailles pour souligner les 40 ans du programme Techniques de l’informatique

Dans le cadre du 40e anniversaire du programme Techniques de l'informatique qui sera souligné en 2024, les personnes ayant étudié ou enseigné dans cette formation sont invitées à participer à un rassemblement, le samedi 20 mai 2023 dès 15 h, au Cégep de Rivière-du-Loup.

Accueillis dans les locaux de l’actuel programme Techniques de l’informatique - École du web, les participantes et participants pourront se remémorer souvenirs et anecdotes lors d’un cocktail qui précèdera un souper et une soirée animée au café étudiant le Carrefour.

FAITS SAILLANTS

Fondé en 1984 sous la responsabilité de l’enseignant Raymond Gagnon, le programme Techniques de l’informatique a diplômé des centaines d’étudiantes et d’étudiants québécois et internationaux. En 1992, le programme a instauré la formule alternance travail-études (ATÉ) et, depuis, a permis la tenue de plus de 530 stages dans les entreprises et organismes de la région, qui apprécient les compétences des étudiants.

En l’an 2000, voulant permettre aux OSBL locaux de profiter d’expertise en informatique, l’équipe a mis sur pied l’ÉPÉE, l’entreprise d’entrainement du programme, qui a depuis réalisé plus d’une cinquantaine de projets avec des clients réels. De 2006 à 2014, les étudiantes et étudiants du programme ont participé à des missions internationales de soutien technique et de développement de sites web pour des écoles publiques au Burkina Faso, à Cuba, et en République dominicaine.

En 2003, l’enseignement de la programmation est passé en « mode web » avec la mise sur pied de l’École du web, un programme révisé mieux adapté aux réalités numériques. S’est ajoutée en 2018 la coexistence travail-études (CTÉ), offrant la possibilité de travailler en entreprise tout en complétant son parcours collégial. Depuis, une nouvelle mouture du programme offre un meilleur enchainement des compétences pratiques et permet aux étudiantes et étudiants de se former davantage selon les réalités des entreprises en développement d’applications.

POUR PARTICIPER AUX RETROUVAILLES

Les personnes ayant étudié ou enseigné au programme dans les quarante dernières années peuvent réserver dès maintenant leur billet à l’adresse suivante : www.cegeprdl.ca/informatique40. Elles sont également invitées à suivre les actualités à ce sujet sur la page Facebook de Techniques de l’informatique - École du web ainsi que sur le groupe Facebook des anciens étudiants du programme (Techniques de l'informatique RDL).