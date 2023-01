Place aux joues rouges, la programmation Boule de neige débarque à Rivière-du-Loup

L’hiver 2023 marque le retour de la programmation Boule de neige, du 27 janvier au 18 mars. Place aux joues rouges et aux sourires, Rivière-du-Loup invite les citoyens à croquer l’hiver à pleines dents et profiter de ses multiples occasions de jouer dehors.

Les festivités s’ouvrent dès ce vendredi avec la toujours fort populaire marche aux flambeaux au parc des Chutes. Parmi les autres incontournables de retour, soulignons les disco-patins sur les patinoires de quartier, l’initiation à la pêche sur glace, le hockey bottine et patinage libre pour les citoyens issus de l’immigration, du ballon-balai père-fils et la randonnée en raquettes aux flambeaux, sans oublier la glissade en tube à la pente Frontenac.

Le Concours intercollégial de sculpture sur neige effectue lui aussi son grand retour cette année, du 3 au 5 février, alors que les étudiants manieront pelles et truelles sur le thème Rencontre. Quelques jours plus tard, du 10 au 12 février, les grimpeurs venus de partout au Québec se mesureront à l’impressionnant mur de glace du parc des Chutes, pour le plus grand plaisir des passants. Les plus intrépides pourront eux aussi tenter le coup, le dimanche.

On ne peut évidemment passer sous silence la tenue de la 56e Finale des Jeux du Québec-Rivière-du-Loup 2022, du 3 au 11 mars. Les citoyens de la région pourront assister aux compétitions sportives et sont également attendus à la Place des Jeux, qui offrira diverses activités familiales devant le Centre Premier Tech. Sinon, rien n’est plus inoubliable que de vivre l’expérience de l’intérieur : jeseraibenevole2022.com!

La programmation Boule de neige est une initiative du Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup. Les activités, presque toutes gratuites, sont proposées par la Ville ou par des organismes à but non lucratif, comités et associations qui, ensemble, créent l’effet d’entraînement, l’effet boule de neige. La programmation complète et les détails sont disponibles au VilleRDL.ca/activites.