Réussite pour la Grande illumination Medway

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup annonce que, malgré l’annulation de la soirée de la Grande illumination Medway en raison des conditions météorologiques, 30 415,90 $ ont été amassés pour la santé.

Chants de Noël, percussions, illumination, boissons chaudes, beignes et Père Noël étaient prévus à l’occasion de cette troisième Grande illumination Medway, dans le stationnement de l’hôpital de Rivière-du-Loup, le 7 décembre dernier. Les cafés, les chocolats chauds et les beignes ont été distribués à la cafétéria sur l’heure du diner et dans l’hôpital en après-midi afin d’offrir un peu de réconfort et dire «Merci» au personnel en santé en cette journée pluvieuse.

La Fondation a tout de même procédé à l’illumination du grand arbre de Noël d’environ 60 pieds devant le Centre hospitalier régional du Grand-Portage qui a mis de la lumière dans les yeux du personnel et des usagers pendant tout le mois de décembre. Des sapins ont également été allumés devant les CHSLD de la région (CHSLD de Chauffailles, CHSLD St-Joseph et CHSLD de St-Cyprien) pour le grand bonheur de ceux qui y travaillent et y séjournent.

La Fondation souhaite remercier tous ceux et celles qui ont acheté des lumières et ses commanditaires.