Retour de la loterie au profit de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima

Conseils agricoles, formation, profil de personnalité, mentorat individuel et collectif, réseautage, soutien et suivis, voici ce à quoi 16 jeunes agriculteurs du Bas-Saint-Laurent pourront participer. Ce parcours d’incubation, nommé le Germoir, vise à maintenir la vitalité et l’occupation du territoire tout en encourageant la relève ...