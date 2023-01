Jean-Christophe Carvalho nommé président-directeur général du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent annonce la nomination de Dr Jean-Christophe Carvalho à titre de président-directeur général de l’établissement. Nommé président-directeur général par intérim le 7 janvier dernier, Dr Carvalho succède ainsi à Isabelle Malo qui a quitté pour la retraite.

Cardiologue de formation, le Dr Jean-Christophe Carvalho a cumulé différentes fonctions dans le réseau de la santé et des services sociaux, notamment celles de chef du service de cardiologie, de directeur des services professionnels par intérim de l’Hôpital régional de Rimouski, de directeur des services professionnels du CISSS du Bas-Saint-Laurent et de président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent, poste qu’il occupe depuis août 2020.

Les administrateurs accueillent cette nomination avec une grande satisfaction et assurent le nouveau PDG de leur entière collaboration et de leur soutien étroit. Nul doute que Dr Carvalho continuera, grâce à sa connaissance approfondie des enjeux du réseau régional de santé et de services sociaux, à sa vaste expertise clinique, à son leadership et à sa détermination, de relever avec aplomb les défis qui surviendront et de soutenir au mieux une offre de services qui répond aux besoins des Bas-Laurentiens.

Le conseil d’administration désire également remercier d’une façon toute particulière Isabelle Malo pour le travail colossal qu’elle a accompli au cours des huit dernières années et lui témoigne sa vive reconnaissance pour avoir dirigé de main de maître et avec une rigueur exemplaire le CISSS du Bas-Saint-Laurent.