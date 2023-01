Deux projets de travail de proximité mis en place dans le Témiscouata et Les Basques

Dans le but d’offrir un meilleur soutien aux familles québécoises en situation de vulnérabilité, la ministre de la Famille, Suzanne Roy a annoncé le 19 janvier dernier, les candidatures retenues en vue de participer au projet pilote sur les retombées du travail de proximité auprès des familles isolées dans une communauté. La députée Amélie Dionne a partagé que deux organismes communautaires Famille ont été retenus dans sa circonscription afin de participer à cette initiative.



Le projet pilote vise à joindre les familles isolées directement dans leurs milieux de vie en plus de contribuer à leur épanouissement ainsi qu’au développement du plein potentiel des enfants. À terme, il permettra de dresser un constat des retombées du déploiement de travailleurs de proximité et de l’impact de leurs interventions dans la collectivité.

Grâce à la contribution de ces personnes dévouées, il sera possible d’expérimenter et de documenter différentes approches d’intervention auprès des familles qui ne fréquentent pas, ou qui fréquentent très peu, les services offerts par la communauté.

«Je discute régulièrement avec des familles de notre circonscription qui me mentionne leurs besoins et leurs défis au quotidien. Je suis heureuse que La Maison de la Famille des Basques et La Maison de la Famille du Témiscouata aient l’opportunité de participer pendant les trois prochaines années à cette initiative unique et pensée pour nos vastes territoires comme Les Basques et le Témiscouata. L’arrivée de nouvelles ressources de proximité dévouées qui iront à la rencontre de familles en situation de vulnérabilité, pourra assurément leur offrir un contact humain important, ainsi qu’une porte d’entrée vers de précieuses ressources», soutient Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata.

En tout, ce sont 50 organismes communautaires Famille ou centres de pédiatrie sociale en communauté répartis dans 13 régions du Québec qui se partageront une enveloppe de 9 M $ sur 3 ans.