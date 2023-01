Institut de technologie agroalimentaire du Québec : admission pour la rentrée scolaire 2023

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est en période d’admission pour la rentrée scolaire de l’automne 2023.

Les personnes qui désirent entamer des études à l’Institut ont jusqu’au 1er mars pour soumettre leur dossier (au www.sracq.qc.ca pour le campus de La Pocatière et au www.sram.qc.ca pour le campus de Saint-Hyacinthe).

Par ailleurs, pour confirmer un choix de programme, rien de mieux que de vivre le quotidien d’un étudiant de l’ITAQ grâce à la formule «Étudiant d’un jour». L’inscription à cette activité, se fait dès maintenant via la page d’accueil de notre site Web.

Étant le seul établissement de formation collégiale à se consacrer exclusivement à l’agroalimentaire au Québec, l’ITAQ offre un milieu de vie et d’apprentissage où il est possible de développer son plein potentiel dans des champs d’intérêt variés: agriculture, agroalimentaire, agroenvironnement, horticulture et domaine équin. Au total, sept programmes d’études sont proposés par l’établissement :

La Pocatière et Saint-Hyacinthe

• Gestion et technologies d’entreprise agricole (152.B0)

• Technologie des productions animales (153.A0)

• Technologie de la production horticole agroenvironnementale (153.F0)

• Technologie des procédés et de la qualité des aliments (154.A0)

La Pocatière seulement

• Techniques équines (155.A0)

Saint-Hyacinthe seulement

• Technologie du génie agromécanique (153.D0)

• Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (153.C0)

Pourquoi étudier à l’ITAQ?

• Les étudiantes et les étudiants de l’Institut bénéficient d’une expérience scolaire stimulante grâce à un encadrement personnalisé ainsi qu’un milieu de vie et d’apprentissage concret et unique.

• Ils reçoivent une formation de pointe qui répond aux besoins de l’industrie par une équipe professorale reconnue pour son expertise.

• Les apprentissages pratiques sont réalisés dans des installations pédagogiques situées à même les campus: fermes-écoles, usines de transformation alimentaire, jardins pédagogiques, centres de compostage, complexes serricoles, etc.

• Les finissants s’assurent de trouver un emploi stimulant en raison d’un taux de placement exceptionnel.

• Des passerelles DEC-BAC permettent aux diplômés de poursuivre leurs études à l’université dans de nombreux programmes, tout en se voyant reconnaître des crédits universitaires pouvant représenter jusqu’à une année d’études de premier cycle.