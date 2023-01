Le Parc Kiskotuk ouvre son sentier de raquette

Les amateurs de plein air et de randonnée s'en réjouiront, la Société du parc côtier Kiskotuk a annoncé que son sentier de raquette, situé au secteur des Faucons, ouvrira ce vendredi 27 janvier.

Ce sentier hivernal d’environ cinq kilomètres, offert gratuitement, est accessible par la route Grand-maison via la route 132 entre Cacouna et L’Isle-Verte. Vous pourrez vous y stationner sans frais et ce grâce à l’implication d’une entreprise de la région qui effectue le déneigement du stationnement.

Le sentier permet de découvrir le secteur des Faucons sous son magnifique manteau d’hiver. De niveau facile, il est conçu pour toute la famille. La collaboration de tous est demandé afin de rester dans le sentier balisé puisque cette activité est possible grâce à la généreuse collaboration des propriétaires terriens du secteur qui ont autorisé l’accès à leurs terres pour cet hiver. Les utilisateurs sont aussi invités à faire part de tous problèmes ou commentaires concernant le sentier en communiquant avec le parc côtier Kiskotuk au 418-863-3683 ou par courriel à [email protected]

La Société du parc côtier Kiskotuk tient à remercier tous ceux qui rendent la réalisation de ce sentier possible.

Fondée en 2012, la Société du parc côtier Kiskotuk est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de voir au développement et à la gestion intégrée du parc. Le parc côtier Kiskotuk, c’est près de 30 kilomètres de paysages côtiers humanisés époustouflants où le fleuve Saint-Laurent, les montagnes, les marais et les îles se marient harmonieusement. Le territoire du parc s’articule autour de sept secteurs de découverte répartis sur la côte des municipalités de Cacouna, de L’Isle- Verte et de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (île Verte), au Bas-Saint-Laurent.