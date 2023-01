Conseil municipal en bref

Rejet d’une soumission, projet de règlement concernant le Chalet de la côte des Bains et la Maison de la culture, approbation du budget de l’Office régional d’habitation de Rivière-du-Loup, voici les principaux sujets qui ont été abordés lors de la séance du conseil du 23 janvier.

Les élus municipaux ont rejeté la seule soumission déposée pour l’entretien ménager des édifices municipaux. Le montant de l’unique soumissionnaire chiffré à 1 277 121,30 $ dépasse l’enveloppe budgétaire de la Ville allouée pour l’accomplissement du contrat de trois ans, selon le maire Mario Bastille.

Ainsi, le conseil a jugé préférable de négocier un délai de trois mois avec la compagnie Eureka afin d’analyser plus en détails les couts des services demandés pour l’entretien de l’Hôtel de ville, du service du greffe, de la Maison de la culture, du Stade de la cité des jeunes et le Complexe Jean-Léon Marquis.

«Ce n’est pas une bonne nouvelle quand les soumissions sortent plus hautes que prévu et qu’en plus il y ait juste un soumissionnaire», a mentionné le maire. La hausse a surpris les élus puisque les mêmes services que les années précédentes sont demandés. Pour l’édifice municipal et celui du greffe, l’augmentation représente 50 %, pour la Maison de la culture et la Bibliothèque la hausse se situe à 113 %, le stade a baissé de 30 % et le complexe a monté de 19 %.

PROJET DE RÈGLEMENT

Un projet de règlement d’emprunt a été déposé relatif à des travaux de réfection d’immeubles, du réseau d’aqueduc et d’égout concernant le Chalet de la côte des Bains et la Maison de la culture. Une somme de 985 000 $ au total sur une période de 15 ans est prévue pour le prolongement de l’aqueduc et des égouts au Chalet de la côte des Bains (450 000 $), la réfection du bâtiment (350 000 $) ainsi que la remise à neuf des loges et du plafond coupe-feu à la Maison de la culture (185 000 $).

ORH DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Le budget de l’ORHRDL a été approuvé par les conseillers louperivois. Pour l’année 2023, l’Office aura sur des revenus de 1 915 286 $ et des dépenses de 3 256 622 $. Le déficit de 1 381 336 $ sera épongé à 90 % par la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour un montant de 1 218 389 $ et à 10 % par la Ville pour une somme de 129 947 $.