Alerte de tempête hivernale au Bas-Saint-Laurent

Les citoyens de la région devront se préparer à une autre séance de pelletage dès ce soir. Entre 15 et 25 centimètres de neige devraient tomber sur les régions de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques (KRTB) en soirée le 25 janvier. Des rafales de vent de près de 60 kilomètres à l’heure et de la poudrerie sont aussi prévues, selon Environnement Canada.

L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains secteurs. La forte neige et la poudrerie réduiront la visibilité à nulle. La température prévue oscillera autour de -12 degrés Celsius à -6 degrés Celsius. Les conditions météorologiques devraient s’améliorer à partir de la fin de la journée le jeudi 26 janvier.

Un avertissement de tempête hivernale est émis par Environnement Canada lorsque plusieurs conditions de mauvais temps sont prévues en même temps.