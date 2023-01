L’Isle-Verte a maintenant une piste de ski de fond

Les citoyens de L’Isle-Verte peuvent profiter d’une piste de ski de fond depuis maintenant une semaine. Situé sur une portion de la piste cyclable de la route Verte, le tracé de près de trois kilomètres permettra à de nombreux amateurs de plein air de bouger en nature. Le projet a été mis en place dans le cadre du budget participatif 2022 de la Municipalité lors duquel la population a voté pour choisir l’une des trois idées citoyennes.

En tout, L’Isle-Verte a reçu cinq soumissions pour le budget participatif, dont deux ont été disqualifiées puisqu’elles n’étaient pas réalisables. Les citoyens ont donc voté du 1er au 15 juillet pour choisir une piste de ski de fond, une pente à glisser ou une aide financière pour des produits d’hygiène réutilisables tels que des coupes menstruelles, des mouchoirs, des couches, des compresses d’allaitement, des culottes absorbantes et des serviettes hygiéniques, notamment.

La Municipalité a enregistré 250 votes qui, selon l’ancien conseiller municipal et initiateur du projet du budget participatif, Stéphane Lussier, ont été départagés équitablement entre les différents projets. L’idée soumise par Yolaine Filion, Marie-Ève Dubé et Francisca Lebel a dépassé de peu les autres soumissions.

Le projet gagnant pouvait se prévaloir d’une montant de 5 000 $ pour sa réalisation. Seulement 3 000 $ ont été nécessaires afin de mettre en place la piste de ski de fond.

Rejoint par Info Dimanche en automne, M. Lussier ne pouvait dévoiler le projet gagnant puisque des problèmes ont été rencontrés pour sa mise en œuvre. Le tracé proposé, se situant sur la piste cyclable de la route Verte, devait être autorisé par différents acteurs qui s’occupent du secteur, dont la MRC de Rivière-du-Loup.

Ensuite, la température a retardé le traçage de la piste. «Dès qu’on a eu les bordées en janvier, ça a été bref à réaliser. Tant qu’on aura de la neige, le tracé sera là», confie Stéphane Lussier. Après une semaine d’ouverture, il a déjà remarqué que des personnes profitaient de la piste.

«Si on démontre l’utilisation du projet, je pense que la Municipalité aura un intérêt à la refaire. Si ça fonctionne bien et que ça répond à un besoin de la population, ça va sûrement être relancé», estime l’ex-conseiller. Avec l’équipement qui est déjà acheté, il croit que les couts d’un salaire horaire pour le traçage de la piste et l’essence d’une motoneige seraient des frais minimes. Il espère que L’Isle-Verte ira de l’avant pour pérenniser le projet.

Sur sa page Facebook, la Municipalité a mentionné que le parcours est accessible à partir de la voie de desserte nord, sur la rue Villeray. Elle demande la collaboration des citoyens pour le respect du tracé. «Cette initiative permettra d’offrir une belle alternative aux Isle-Vertois.es pour profiter de la nature tout en se gardant en forme!», a-t-elle écrit sur sa page.