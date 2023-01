La Ressource d’aide aux personnes handicapées présente les résultats de son 26e téléradiothon

La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine est très heureuse d’annoncer un premier résultat pour son 26e Téléradiothon. En date du 22 janvier, c’est un total de 326 876,00 $ qui ont été amassés, soit 21 563 $ au KRTB, pour l’aide aux personnes handicapées de notre grande région.

Après deux ans de réclusion, les spectateurs ont manifesté leur grande joie de se retrouver ensemble dans une salle de spectacles avec des artistes en chair et en os. Ces retrouvailles étaient palpables de la scène à la salle et de la salle à la scène. «Et les téléspectateurs ont bien ressenti cette formidable émotion et ont donné généreusement», mentionne Carole Pitre, présidente du conseil d’administration de l’organisme.

Le spectacle de deux heures, diffusé sur les télés locales participantes et sur le web, était animé par l’humoriste Marc-Antoine Lévesque et regroupait les prestations de Patrice Michaud, Katia Daraîche, Pierre Flynn, Marina Orsini et Émile Proulx Cloutier ainsi que le BIZZ BIZZ Band sous la direction musicale de Marie-Anne Arsenault. La participation du Chœur Gospel de l’École de musique du Bas St-Laurent est venue donner du «punch» à plusieurs chansons.

Grâce à la collaboration de Desjardins, le public a pu découvrir de remarquables capsules et témoignages présentant la touchante réalité de plusieurs membres de la Ressource provenant de partout sur son territoire.

Sous la direction artistique de Nelson Minville et la réalisation de Guillaume Chevrette de l’Agence G, ce 26e téléradiothon a été un succès.

La Ressource remercie chaleureusement son partenaire majeur, Groupe Méga Scène, tous les partenaires de productions, les précieux donateurs, les artistes et artisans, les médias et, bien sûr, les bénévoles de tous les secteurs de son territoire.

L’équipe est fière du travail accompli et des résultats obtenus dans le contexte actuel socio-économique difficile. Elle tient à remercier tous ceux qui ont choisi d’aider la Ressource en lui permettant de continuer sa mission auprès des personnes handicapées.