Le comité «Mes Soins Restent Ici» se réjouit d'un important pas en avant

Les membres du comité «Mes Soins Restent Ici» ont tenu une première rencontre avec le nouveau gestionnaire local des installations de santé et services sociaux pour le Kamouraska, Pascal Lamarre directeur adjoint exécutif.

Celui-ci relève directement du Président-directeur-général du Centre intégré de santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS-BSL). M. Lamarre a expliqué son rôle et ses responsabilités, notamment celui d’agent de liaison local entre les différentes directions du CISSS-BSL relativement aux services et soins de proximité pour le Kamouraska.

Par voie de communiqué, le comité «Mes soins restent ICI» s'est dit heureux de constater que sa revendication visant à ramener une forme de gestion locale imputable ait finalement reçu l’aval des dirigeants du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Il s’agit aux yeux du comité d’un important pas en avant qui devrait aider à apporter une meilleure cohésion au niveau de la dispensation des soins et services dans la communauté. «

«Même s’il ne s’agit pas d’une solution-miracle à toutes les difficultés vécues dans notre réseau local, le comité espère trouver en M. Lamarre un partenaire en mesure d’aider à résoudre plus rapidement les situations problématiques qui lui seront soumises, a souligné «Mes Soins Restent Ici»

Profitant de la présence du président-directeur-général par intérim et du nouveau directeur des services professionnels au Bas Saint-Laurent, le comité a procédé à un tour d’horizon des principaux irritants toujours présents concernant les soins de proximité dans les installations du Kamouraska. Les enjeux importants de pénurie de main d'œuvre et les problèmes d’accès à des médecins spécialistes à l'hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ont fait partie des discussions.

La situation s’améliore progressivement au niveau de cette accessibilité en radiologie et des progrès devraient être bientôt visibles en oto-rhino-laryngologie (ORL), en ophtalmologie et en pneumologie. Cependant la situation se fait toujours difficile en pharmacie, en neurologie et en psychologie. Le CISSS étudie et expérimente plusieurs pistes de solutions pour corriger ces situations. Le comité a finalement fait part de l’aspect particulièrement inapproprié du mode de fonctionnement mis en place pour le stationnement à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima.

Une prochaine rencontre avec M. Lamarre a été fixée pour juin prochain. Le comité a tenu à remercier Frédéric Gagnon et le Dr Jean-Christophe Carvalho pour leur disponibilité aux cours des dernières années.

Depuis maintenant 5 ans le comité « Mes soins restent ICI » multiplie les représentations politiques et les interventions publiques afin de rétablir le niveau de soins et services de proximité requis pour la population de tout le Kamouraska.