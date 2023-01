Feu vert pour une deuxième Aire Ouverte au Bas-Saint-Laurent

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, était de passage le 19 janvier dernier dans la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata pour visiter la nouvelle Aire ouverte de Rivière-du-Loup et pour un dîner-rencontre avec huit organismes de Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques.

Aire ouverte, c’est un lieu de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans. L’offre de service a été́ élaborée en collaboration avec les jeunes et plusieurs partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et de tenir compte de leur réalité́ et de leurs préoccupations. Il est possible d’y obtenir notamment des services en santé mentale ou physique. Aire ouverte compte, entre autres, des professionnels, comme une infirmière et un travailleur social pour les accueillir, les écouter et les aider à trouver des solutions.

Le ministre Carmant a profité de sa visite pour annoncer au CISSS du Bas-Saint-Laurent qu’il a maintenant le feu vert pour l’ouverture d’une deuxième Aire Ouverte. Toutefois, le lieu n'a pas été dévoilé. Il a également confirmé un rehaussement du financement pour des ressources additionnelles en santé mentale.

Quant aux rencontres tenues, M. Carmant s’est d’abord entretenu avec la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata sur ses projets en lien avec la santé mentale, l’éducation émotionnelle chez les enfants et ses préoccupations en général. Le ministre responsable des Services sociaux a pu discuter avec les responsables d’organismes communautaires, notamment le Centre de prévention suicide du KRTB, La Bouffée d’air du KRTB, Trajectoires Hommes du KRTB, La Lueur de l’espoir du Bas-St-Laurent, L’Autre-Toit du KRTB, TRIP Travail de rue MRC de Rivière-du-Loup, Périscope des Basques et la Source D’Espoir Témis. Une rencontre bien appréciée de tous, où chacun a eu l’opportunité de parler de ses enjeux.

«Je remercie mon collègue Lionel Carmant pour sa visite et pour son écoute, sa grande sensibilité face aux préoccupations de notre région, ainsi que celles exprimées par les organismes de notre milieu communautaire», a exprimé Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata.

«La circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata peut compter sur un réseau d’organismes communautaires dévoués à mener à bien leurs missions, notamment en santé mentale et en itinérance. En compagnie de ma collègue Amélie Dionne, j'ai pu discuter avec des responsables d'organismes des défis qui leurs sont propres. Je vais poursuivre ma collaboration avec la députée pour soutenir ces organismes et je tiens à les remercier pour leur contribution à notre filet social si important», a expliqué Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux.