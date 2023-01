Retour du souper-bénéfice Noir et Rouge Saint-Valentin à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

La 8e édition du Souper bénéfice Saint Valentin Noir et Rouge de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup aura lieu le samedi 11 février à 18 h, au gymnase de l’École des Vieux-Moulins.

Après une pause pandémique, les organisateurs sont fébriles d’accueillir les convives à cette soirée unique qui offre un cocktail de bienvenue, un souper-spectacle cinq services animé par Claudie Lavoie et Marc Larouche, suivi d’une soirée dansante en compagnie de Turtle, afin de vous faire passer un agréable moment en excellente compagnie à l’appui d’une cause importante.

Depuis 2014, cette activité a permis d’amasser plus de 25 000 $ pour la Coop de solidarité Santé Saint Hubert.

Il est possible de se procurer des billets jusqu’au 20 janvier en téléphonant à la Coop Santé au 418 497 3903, poste 3. Lors de la dernière édition en présentiel de 2020, les 120 billets avaient trouvé preneur en quelques jours! Cet empressement témoigne de la popularité de l’événement et le comité organisateur salue la participation des nombreux partenaires au succès anticipé de cette huitième édition.

Le soir du Souper bénéfice Saint Valentin Noir et Rouge, les portes s’ouvriront au public à 22 h et toute la population est invitée à venir rejoindre les invités pour la soirée dansante avec Turtle. Tout de noir et de rouge habillez-vous et venez vous amuser avec vos amis et votre Valentine ou Valentin! Une belle façon de contribuer au maintien des services de soins de santé de proximité dans votre région.