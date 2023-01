Un don pour la communauté à Dégelis

Le maire de Dégelis, Gustave Pelletier, a reçu des mains de Sylvain Deschênes, président-directeur général du groupe de Scieries GDS, un important don de 100 000 $ pour contribuer à l’acquisition d’une nouvelle dameuse destinée à l’entretien des pistes de ski de fond du Club Pleins Poumons de Dégelis le 11 janvier.

Cette annonce est accueillie avec beaucoup de bonheur par les adeptes de ce sport dans toute la région. L’équipement que possédait le club depuis bon nombre d’années ne lui permettait pas le maintien adéquat et constant de la qualité des sentiers.

L’acquisition de cet appareil permettra d’offrir à la population et aux touristes, 35 kilomètres de tracés majestueux et maintenant améliorés pour la pratique du ski de fond de style classique et pas de patin. Cet investissement vient s’ajouter à ceux déjà versés par l’entreprise en 2022 pour l’acquisition de matériaux et d’équipements dédiés à l’aménagement et à l’entretien des 32 kilomètres de pistes de vélo fatbike.

Le club de ski Pleins Poumons existe depuis les années 70 et accueille annuellement plus de 200 membres. Il permet à une clientèle de tous âges de se garder en forme durant la période hivernale en offrant des sentiers de ski de fond, raquette et fatbike, adaptés à tous les niveaux.

Afin de souligner ce partenariat majeur, la ville de Dégelis a profité de l’occasion pour nommer ce site dédié au plein air et aux sports «Centre de Plein air GDS», dont l’inauguration se fera en cours d’année. La saison 2023 de ski de fond, raquette et fatbike a officiellement commencé le 18 janvier.