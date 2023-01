Héma-Québec tiendra une collecte de sang à Rivière-du-Loup les 30 et 31 janvier, ainsi que le 1er février, à l’Hôtel Levesque. La prise de rendez-vous est fortement recommandée.

Les deux premières journées de la collecte sont possibles grâce à l’implication des bénévoles du Club Rotary de Rivière-du-Loup. La troisième est organisée par les élèves de troisième secondaire du programme d’éducation intermédiaire internationale (PEI) de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Concrètement, la collecte du 30 et 31 janvier se déroulera de 13 h 30 à 20 h 30, au 171, rue Fraser. Le 1er février, les donneurs sont invités au même endroit de 13 h à 20 h. Héma-Québec a l’objectif d’atteindre près de 500 dons sur ces trois périodes.

Les personnes intéressées à donner du sang doivent prendre un rendez-vous en visitant le site https://www.hema-quebec.qc.ca/ ou en téléphonant au 1 800 343-7264, option 3.

Un don de sang peut servir à traiter des patients atteints de cancer, contribuer au succès de la chirurgie d’un accidenté de la route et même permettre au nouveau cœur d’un greffé de battre pour la première fois.

Toute personne en santé âgée de 18 ans et plus répondant aux critères d’admissibilité d’Héma-Québec peut donner du sang. Cependant, des délais inter-don sont à respecter, soit 56 jours pour un homme et 84 jours pour une femme. Il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et s’assurer de bien manger avant de se présenter à la collecte.

Au sujet de la COVID-19, bien que le port du masque ne soit plus obligatoire, les personnes qui éprouvent des symptômes liés au virus ne pourront pas accéder au site de collecte.

D’AUTRES COLLECTES À VENIR

Pour les résidents du Témiscouata et des Basques, notons que des collectes sont prévues plus tard en février. Héma-Québec convie notamment les donneurs à prendre rendez-vous pour le mardi 21 février à l’École secondaire de Trois-Pistoles et pour le mercredi 22 février au Centre des loisirs de Témiscouata-sur-le-Lac.

Toutes les informations sont disponibles sur le site https://www.hema-quebec.qc.ca/.