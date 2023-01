Les gagnants du concours Vœux des Fêtes

Au cours du mois de décembre 2022 sur infodimanche.com, les internautes couraient la chance de gagner l'une des deux cartes cadeaux de 500 $ pour l'Hôtel Universel et l'un des cinq chèques cadeaux d'une valeur de 100 $, valide chez l'un des commerçants participant au concours «Vœux des Fêtes 2022».

Voici les noms des sept personnes qui ont répondu correctement à la question concours et qui se méritent l'un des prix ainsi que le nom du commerce où ceux-ci ont décidé d'utiliser leur prix.

2 prix de 500 $ en carte-cadeau de l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup :

- Shelly Sirois de Sainte-Hélène de Kamouraska

- Gaetane Dallaire de Sherbrooke

5 prix de 100 $ en certificat-cadeau

- Sandra Martin de Témiscouata-sur-le-Lac : Maxi de Rivière-du-Loup

- Anny Deschênes de Rivière-du-Loup : Provigo Rivière-du-Loup

- Marjolaine Chouinard de Rivière-du-Loup : Station Daniel Dubé

- Gilbert Dubé de Mirabel : Le Saint-Patrice resto

- Narcisse Lévesque de Trois-Pistoles : IGA/Extra de Rivière-du-Loup

Félicitations à tous les gagnants et merci aux nombreuses personnes qui ont participé, au nom d'infodimanche.com et de tous les commerçants qui ont collaboré à ce concours.

Preuve que la portée du journal web est très étendue des gens natifs de la région continuent de garder un intérêt pour les informations concernant leur territoire d'origine comme en témoigne le commentaire suivant de l'un des gagnants.

«Étant natif de Rivière-du-Loup, je me suis toujours tenu au courant des événements se déroulant dans ma ville natale, en consultant les différents médias d'information, selon l'époque. J'apprécie grandement l'Info Dimanche et sa nouvelle mouture, une information pertinente, concise, sur l'évolution de Rivière-du-Loup et de la région environnante. Je vous en félicite, vous êtes tous des professionnels dans vos domaines respectifs.»