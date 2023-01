Vers un «parc de rêves» à Saint-Épiphane

La Municipalité de Saint-Épiphane développe présentement la première phase de son projet «Destination vers notre parc de rêves». Il comprend la construction d’un bâtiment de services et de jeux d’eau dans un espace vert laissé libre à la suite de la démolition de l’ancien centre des loisirs en septembre 2019.

«Quand je suis arrivée [à la mairie], ça faisait partie de mes engagements de poursuivre ce qui était commencé. Ce n’est pas moi qui ai initié ce projet, les prémisses étaient faites. C’est un besoin pour la population de Saint-Épiphane», explique la mairesse, Rachel Caron. Cette initiative est sur la planche à dessin depuis 2017 à la suite de la mise en place de la politique familiale. Un comité consultatif ainsi que l’élaboration du programme Municipalité amie des ainés ont confirmé la volonté de la population.

La première phase de «Destination vers notre parc de rêves» inclut la construction d’un bâtiment de services, les équipements permettant de faire fonctionner les jeux d’eau, des salles de bains ainsi qu’une salle multifonctionnelle. Les jeux d’eau et du mobilier urbain seront installés dans ce même secteur, près de la Maison des jeunes et du Centre communautaire Innergex-Viger-Denonville.

«Un autre vœu que j’ai, c’est d’essayer de trouver une façon de favoriser l’achat local. Je veux axer mes actions sur l’humain. Quand on tient compte de cet aspect-là, ça va mieux habituellement», ajoute Mme Caron. L’objectif du conseil municipal est que ce nouvel espace de loisirs soit ouvert à temps pour le début des camps de jour à l’été 2023.

Jusqu’à maintenant, ce projet bénéficie de plus de 460 000 $ en subventions publiques gouvernementales. La Municipalité y injectera 32 000 $ provenant de ses surplus accumulés et elle bénéficie aussi du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. D’autres contributions du milieu pourraient s’y ajouter prochainement. Le résultat de l’appel d’offres sera connu à la fin du mois de janvier.

«C’est un beau projet auquel on croit beaucoup pour la revitalisation de notre communauté. Il faut faire une mise à niveau en raison de notre nouveau portrait démographique. La population s’est renouvelée, nous avons beaucoup de jeunes familles dans la municipalité et l’offre de services doit s’adapter à cette nouvelle réalité», explique le directeur général de la Municipalité de Saint-Épiphane, Stéphane Chagnon.

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

Un autre appel d’offres a été lancé le 12 janvier par la Municipalité de Saint-Épiphane, cette fois pour la réfection du 2e rang Est et du 3e rang Ouest et de certains ponceaux. Ce projet est évalué à environ 3 M$ et bénéficiera d’une subvention du Programme d’aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec. «C’est le plus gros projet de voirie de l’histoire de la corporation municipale en terme de valeur», explique le directeur général Stéphane Chagnon. Ces routes rurales étaient désuètes et avaient besoin d’amour, souligne-t-il.

L’enjeu de la sécurité routière était au cœur des priorités du conseil municipal puisque ces rangs sont empruntés par des nombreux véhicules agricoles. Une borne sèche sera implantée dans le secteur de la route Thériault en lien avec le schéma de couverture de risque.

