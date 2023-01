Les festivités du 150e anniversaire de Saint-Jean-de-Dieu débutent cette fin de semaine

Fondée en 1873, la dynamique municipalité de Saint-Jean-de-Dieu souffle ses 150 bougies en 2023. À l’image de sa population, c’est une année remplie d’activités rassembleuses qui est au programme. C’est ce weekend que se tiendront les premiers événements auxquels la population est conviée en grand nombre.

21 ET 22 JANVIER

C’est une dégustation Gin & Bouchées qui donnera le coup d’envoi aux célébrations ce samedi 21 janvier à 18 h au Centre communautaire Jean-Claude Belisle. Par la suite, les convives poursuivront la fête avec un spectacle du chansonnier Sébastien Caron. Quelques billets sont toujours disponibles en contactant le Service des loisirs au 418-963-2576 #4.

Le dimanche 22 janvier, le brunch d’ouverture se tiendra au sous-sol de l’église. Pour les 13 ans et plus et c’est gratuit pour les 5 ans et moins. Les billets sont disponibles jusqu’au 20 janvier à la Fabrique, l’Épicerie JY Belzil, au Gueuleton ainsi qu’au dépanneur Harold Lebel. Le comité organisateur profitera également de l’occasion pour annoncer les gagnants du concours visant à trouver un nom ainsi qu’un logo à la bière spécialement créée pour le 150e anniversaire.

3 ET 4 FÉVRIER

Le vendredi 3 février, c’est une soirée Texas Holdem Poker qui attend la population dès 19 h au Centre communautaire.

Le lendemain, la soirée Bingo aura lieu au Centre communautaire dès 18h30. 2 000 $ en prix à gagner.

UNE PROGRAMMATION DE JANVIER À NOVEMBRE

La programmation complète sera officiellement lancée au cours des prochaines semaines, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Adeptes de culture, d’histoire, de sport ou de musique, tous y trouveront leur compte ! Deux fins de semaines principales d’activités se tiendront les weekends de la Fête du Canada et de la Fête du Travail.

«Je souhaite remercier toutes les entreprises et les personnes qui s’impliquent activement dans l’organisation du 150e. Grâce à vous chers partenaires, il est indéniable que ce sera une année haute en couleurs, rassembleuse et positive pour toute la région. Nous sommes fébriles et avons très hâte que les festivités commencent !», affirme M. Jean-Claude Malenfant, maire de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu.

DEVENEZ PARTENAIRE

Les entreprises intéressées peuvent toujours s’impliquer et devenir partenaire d’une ou de plusieurs activités du 150e anniversaire. Pour information, contactez Madame Marie-Hélène Proulx, responsable des commandites et des communications au 418 730-9299, ou par courriel au [email protected].com.

Pour tout savoir en temps réel sur les activités proposées pendant l’année, visitez régulièrement la page Facebook créée spécialement pour les célébrations : «150e anniversaire de Saintjeandedieu».