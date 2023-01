L’Organisme des Bassins Versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) propose deux programmes afin de réaliser le suivi des plans d’eau. Cette initiative permettra de garder les lacs en santé en ayant une bonne qualité d’eau.

«Sentinelle des lacs» est un programme géré par l’OBVNEBSL par l’entremise de bénévoles sur le territoire. Les sentinelles permettent d’avoir des yeux sur le territoire, d’avoir des connaissances des problématiques et de réagir rapidement en cas de problématique grave comme les espèces exotiques envahissantes (EEE). Dans ce programme gratuit, une formation est donnée et un dique secchi est prêté afin de pouvoir prendre des mesures de transparence sur le lac et de recueillir nombreuses autres informations (cyanobactéries, achalandage, eutrophisation et EEE).

Pour sa part, «Le réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)» du Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) permet aux riverains de réaliser un suivi de qualité de l’eau en mesurant la transparence de l’eau et en procédant à trois échantillonnages d’eau pendant l’été. Les données sont ensuite analysées par l’équipe du ministère. La date limite pour inscrire un lac au RSVL est le 15 février de chaque année.

Pour plus d’information ou pour des réponses à vos questions il suffit de contacter Marie-Camille St-Amour au: [email protected]