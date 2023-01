Infiniment 100 : Premier Tech célèbre 100 ans toujours tournée vers l’avenir

Premier Tech souligne le début d’une année toute spéciale de son histoire en donnant le coup d’envoi des célébrations de son 100e anniversaire.

«Toujours avec demain en tête, nous sommes jeunes depuis 100 ans à faire la différence, avec passion. C’est d’ailleurs ce regard intemporel vers l’avenir et l’énergie qui nous habite toujours avec ce premier siècle d’histoire qui ont inspiré la conception, par nos équipes, de la signature graphique que nous voulions donner à cette étape infiniment significative», a souligné l’entreprise par voie de communiqué.

Cette signature Infiniment 100 prend ainsi vie en unissant le bleu intemporel de Premier Tech au rose, au bleu et au tangerine. Les chiffres s’unissent pour ne faire qu’un et devenir le symbole de l’infini. Pour l’entreprise, le design évoque «la puissance collective d’une seule et même grande équipe.»

Ce logo aux couleurs du 100e anniversaire se concrétisera de multiples façons tout au long de l’année. Il figure notamment sur les maillots 2023 des différentes équipes cyclistes, dont bien évidemment celui d’Israel – Premier Tech.

«La croissance soutenue et pérenne de Premier Tech est le fruit de l’engagement et de la passion de milliers d’équipiers partout dans le monde qui ont à cœur le succès de nos clients depuis 1923», souligne Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech. « Résolument tournés vers l’avenir et portés par notre riche histoire, nous sommes infiniment fiers de passer ce cap si significatif.»

Pour connaitre et suivre toutes les activités qui viendront souligner les premiers 100 ans de Premier Tech, suivez la page Web des célébrations tout au long de l’année.