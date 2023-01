Lancement de l'édition 2023 du Défi Château de neige

La saison hivernale s’installe rapidement et Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent annonce le lancement du Défi château de neige 2023. Cet événement se déroulera du 9 janvier au 13 mars 2023 inclusivement. Les enfants et les familles du Bas-Saint-Laurent sont invités à profiter des plaisirs hivernaux en s’adonnant à un classique de l’hiver québécois : la construction d’un château de neige.

L’objectif premier du Défi est de bouger dehors et de s’amuser. En prime, non seulement permet-il aux ingénieurs en herbe de faire un geste concret en faveur de leur santé physique et mentale, mais il leur offre aussi la chance de gagner de magnifiques prix de participation.

UN DÉFI GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Nul besoin d’ériger un chef-d’œuvre, pour participer il suffit de construire un château de neige à un endroit donné, de l’immortaliser en photo et de la partager en s’inscrivant sur le site Internet du Défi château de neige à l’adresse : www.defichateaudeneige.ca. Des prix seront attribués au hasard tant au niveau provincial que régional parmi les personnes qui auront inscrit leur château entre le 9 janvier et le 13 mars 2023 inclusivement.

Lors de l’inscription, les participants auront le choix de répertorier leur construction parmi l’une des quatre catégories suivantes : Famille (pour tout le monde), Petite enfance (pour les services de garde et les centres de la petite enfance qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans), École (pour les écoles primaires et secondaires) et Organisme ou municipalité (pour les organisations autant les organismes à but non lucratif que les entreprises et les municipalités). Pour connaitre les prix pour la région du Bas-Saint-Laurent il faut se rendre au: https://defichateaudeneige.ca/region/bas-saint-laurent/.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Tout «ouvrage» de construction vient avec son lot de mesures de sécurité. C’est pourquoi il est déconseillé de construire des châteaux qui comportent des toits et des tunnels pouvant nuire à la sécurité des participants.

Adopté par les régions québécoises en 2014, le Défi château de neige est un défi en plein air ayant pour but de développer l’intérêt pour l’activité physique et les saines habitudes de vie auprès des enfants et des familles. D’envergure provinciale, il constitue un moyen facile d’éprouver du plaisir et de faire bouger les jeunes à l’extérieur, même en hiver. Plus de 8 000 châteaux de neige ont été construits depuis les trois dernières années.