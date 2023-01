La Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs fête ses 10 ans

Dans le cadre de son 10e anniversaire, la Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs lance son nouveau volet d’aide financière qui vise à soutenir la réalisation de projets collectifs. Le premier appel de projets débute le 16 janvier et se termine le 17 février 2023. Le montant d’aide pourrait atteindre 2 000 $.

Ce nouveau volet est accessible aux membres du personnel du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (CSSFL) qui interviennent auprès d’élèves jeunes ou adultes et qui recherchent du financement pour la concrétisation d’un projet qui contribue à la persévérance scolaire. Les centres, les écoles et les services de garde peuvent soumettre une demande en démontrant que le développement personnel, la motivation ainsi que la qualité des apprentissages des élèves sont au cœur du projet présenté.

Heureux d’offrir cette opportunité aux personnes qui fréquentent le CSSFL, Yvan Lavoie, président de la Fondation, partage que «Le conseil d’administration a le souci de demeurer proactif dans ses actions. Ce nouveau volet permettra d’augmenter significativement le nombre d’élèves qui bénéficient de l’aide de la Fondation. Les besoins sont grands et les professionnels du réseau scolaire n’hésitent jamais à mettre leur créativité à profit pour bonifier et diversifier les activités. Ce volet est une façon de leur donner un outil supplémentaire pour offrir à nos élèves des milieux d’apprentissage stimulants et où leur persévérance est soutenue de multiples façons».

Pour plus de détails, consulter les règlements et obtenir le formulaire à compléter il faut se rendre au https://cssfl.gouv.qc.ca/fondation/index.php/demande-d-aide/appel-de-projets- collectifs