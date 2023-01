Un souper-soirée pour rendre hommage à Jean-Pierre Rioux

Tourisme Bas-Saint-Laurent invite ses membres et partenaires à s’inscrire au colloque annuel de l’industrie touristique qui se déroulera mercredi le 1er février à l’Hôtel Rimouski, sous le thème «De l’idée à l’action». Des conférences, un panel d’échanges et des discussions seront présentés de même qu’un souper-soirée «Découvertes du Bas-Saint-Laurent» animé par Christian Bégin. Lors de cette soirée, un hommage sera rendu à Jean-Pierre Rioux, ex-maire de Trois-Pistoles.



«Le colloque est un moment extrêmement important et enrichissant pour les acteurs de notre industrie puisqu’il nous permet de se retrouver, de prendre du recul, en plus de s’inspirer de nouvelles idées et de discuter avec d’autres personnes qui vivent les mêmes réalités», souligne Pierre Lévesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Lors d’un cocktail à 17 h, l’équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent dévoilera en primeur le tout nouveau Webzine «À la BSL». Tout au long du souper-soirée, des bons coups seront présentés afin de mettre en lumière les initiatives porteuses dans le secteur du tourisme.

Le point culminant de la soirée sera l’hommage rendu à monsieur Jean-Pierre Rioux, reconnu pour sa carrière de 40 ans en politique municipale à Trois-Pistoles ainsi que pour son implication et sa contribution exceptionnelle au développement et au déploiement du tourisme dans la MRC des Basques. Cette reconnaissance vise à souligner une carrière accomplie et à mettre en lumière une personne d’exception qui, tel un phare qui éclaire et dirige, a contribué à faire rayonner l’industrie touristique bas-laurentienne.

La date limite pour s’inscrire est le 25 janvier 16 h. L’événement est réservé exclusivement aux membres et partenaires de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Pour consulter la programmation complète et s’inscrire, il faut se rendre sur le site www.atrbsl.ca ou contacter le [email protected] ou le (418) 867-1272, poste 100.