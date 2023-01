Consultation publique sur le dragage d’entretien au Port de Gros-Cacouna

La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (SPBSG) réalise actuellement une étude sur l’environnement afin d’évaluer les impacts et les mesures d’atténuation possibles des travaux de dragage d’entretien au port de Gros-Cacouna. La Société invite la population de Cacouna à une consultation publique qui a pour objectif de les informer sur le projet, les principaux enjeux et les mesures d’atténuation proposées poutr le programme décennal du dragage d’entretien.

Lors de cette rencontre, les participants sont invités à faire part à la SPBSG de leur commentaires et suggestions. Cette activité est préalable au dépôt de l’étude au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Toutes les personnes intéressées à participer à cette consultation sont invitées le mardi 17 janvier à 19 h au Centre de loisirs situé au 470, rue Beaulieu à Cacouna, à la salle GRD. À noter que l’activité sera remise en cas de mauvais temps.

Les personnes qui ne sont pas en mesure d’assister à cette réunion peuvent participer à la consultation en ligne et se prononcer sur les propositions. Elle est accessible en ligne à l’adresse : Spbsg-consultation.ca, et disponible jusqu’au 31 janvier.