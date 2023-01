Retour sur les 100 premiers jours de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Élue première femme députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata en octobre dernier, Amélie Dionne s’apprête à compléter 100 jours de députation. Elle présente un premier bilan aux citoyens de sa circonscription et fait un retour sur ses engagements électoraux.

Lors de la campagne électorale, la députée s’était engagée à faire avancer le dossier de la SÉMER. Le gouvernement du Québec a confirmé cette semaine le versement d’une contribution financière de 500 000 $ à la SÉMER afin de soutenir son fonctionnement et d’élaborer un important projet d’investissement. Concernant le dossier de la téléphonie cellulaire, trois MRC sont déjà à pied d’œuvre pour cartographier le réseau.

CPE ET LOGEMENT

La députée se réjouit de la tournée de sa collègue ministre de la Famille, Suzanne Roy, de passage dans la circonscription en novembre dernier. Pour la MRC de Rivière-du-Loup, où les besoins en service de garde sont plus nombreux, une deuxième rencontre s’est tenue avant les Fêtes avec tous les acteurs impliqués pour identifier les besoins afin de combler les places manquantes. Amélie Dionne a eu des discussions avec sa collègue France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation. Certains projets d’habitation présentement en cours d’analyse au ministère ont été mis en priorité, notamment le Monastère Ste-Claire, le Domaine Trois-Pistoles, la Maison L’Aut’nid et Les Habitations économiques de Lac-des-Aigles.

PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA

Des rencontres ont eu lieu avec la MRC du Témiscouata, Tourisme Bas-Saint-Laurent et la SÉPAQ pour discuter des prochaines étapes afin de compléter l’aménagement de la dernière phase du Parc. Amélie Dionne souligne le potentiel touristique de cette région en été et en hiver. «On doit travailler à augmenter la capacité d’hébergement et développer le produit vélo. Des projets en ce sens sont présentement sur la table et on y travaille déjà, de concert avec les acteurs du milieu.»

Sans prendre d’engagement formel sur le dossier du Club Appalaches, la députée n’a pas hésité à le mettre dans ses priorités et explorer toutes les avenues possibles pour dénouer l’impasse de l’accès au territoire public.

AUTRES INVESTISSEMENTS

Des sommes de 3 M$ permettront la réalisation des travaux considérables et l’amélioration de certaines routes pour les municipalités de Biencourt, Saint-Clément et Saint-Juste-du-Lac. Depuis l’élection, plus d’une centaine de rencontres avec les élus municipaux, entreprises, organismes et citoyens ont été réalisées avec la députée et/ou son équipe. Plus de 50 000$ ont été octroyés à plus de 40 organismes et la députée aura participé à plus d’une vingtaine d’événements publics. Les élus n'ont siégé qu'une dizaine de journées lors des 100 premiers jours. Amélie Dionne a aussi entamé son travail d’adjointe gouvernementale pour la ministre du Tourisme. La députée est également vice-présidente de la Commission de la culture et de l’éducation et elle siège comme membre de la Commission de l’aménagement du territoire.