Un 25e anniversaire à célébrer pour l’École de Musique du Témiscouata

En 2023, l’École de Musique du Témiscouata (EMT), fêtera ses 25 ans. Tout au long de l’année, des festivités seront proposées pour souligner cet anniversaire, valoriser la musique et remercier la communauté impliquée.

Le principal objectif de cet anniversaire n’est pas que de célébrer la culture musicale, mais aussi de préparer une campagne de financement qui permettra à l’École de Musique du Témiscouata de perdurer. C’est une course à la pérennité qui, avec la direction générale de l’EMT et son CA, vont permettre à l'OBNL de continuer d’exister, de donner des cours et de contribuer à améliorer la culture musicale dans le Témiscouata.

Ce 25e représente un évènement important pour la collectivité du Témiscouata. Dans le contexte économique, social et sanitaire actuel, il est plus difficile pour les structures à but non lucratif de poursuivre leur évolution, de grandir et d’évoluer pleinement. Néanmoins, l’EMT du Témiscouata continuera à valoriser les atouts de la musique en célébrant ses 25 années d’existence et en planifiant des activités qui assureront sa continuité.

Grâce à un accès privilégié à la musique, au partage de connaissances entre professeurs et étudiants, ce quart de siècle a contribué au développement culturel de la région. La mission de l’École ne s’arrêtera pas là, alors qu’elle continuera à favoriser l’inclusion et la diversité tout en contribuant au développement personnel ainsi qu’au bien-être de ses musiciens et musiciennes.

Fondée le 5 janvier 1998, l’École de Musique de Témiscouata (EMT) est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de développer la culture musicale, artistique et créative sur le territoire du Témiscouata. Elle a également le souhait de permettre à chaque résident âgé de 0 à 99 ans de s’éveiller musicalement et de développer son esprit mélodieux.