Tempête hivernale : le MTQ émet une préalerte de fermeture de route

Les importantes précipitations de neige qui devraient s’abattre sur la région, jumelées à des rafales de vent pouvant entraîner de la poudrerie, forcent le ministère des Transports du Québec et de la Mobilité durable à faire preuve de prévoyance. Le MTQ a d’ailleurs émis une préalerte de fermeture de route pour les 24 prochaines heures, le 12 janvier.

Selon Jean-Philippe Langlais, porte-parole au MTQ, les usagers de la route sont invités à planifier leurs déplacements en prenant en considération qu’une fermeture pourrait survenir à tout moment durant cette période.

Au KRTB, la préalerte de fermeture concerne toute la route 132, l’autoroute 20 (entre La Pocatière et Notre-Dame-des-Neiges), ainsi que l’autoroute 85 et la route 185 (entre la frontière du Nouveau-Brunswick et Notre-Dame-du-Portage).

AVERTISSEMENT DE TEMPÊTE

Rappelons qu’Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Pohénégamook, Trois-Pistoles et Témiscouata. Selon les prévisions, la tempête devrait toucher la région au courant de la journée de vendredi.

Une dépression en provenance du Colorado se déplace vers le Québec en s'intensifiant. L'accumulation de neige pourrait dépasser 25 centimètres sur les régions touchées, d'ici samedi.

Certains secteurs près de la frontière avec le Nouveau-Brunswick pourraient avoir une période prolongée de pluie verglaçante.

L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte.

Le MTQ invitent les usagers à se référer au Québec 511 avant de prendre la route afin de connaître les conditions routières et les avertissements en vigueur.