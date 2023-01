Avis d'ébullition à Pohénégamook

Un avis d'ébullition est en vigueur depuis le 7 janvier pour toutes les résidences desservies par le réseau d'aqueduc de la Ville de Pohéhégamook en raison d'un résultat d'analyse hors norme.

La population doit faire bouillir l'eau du robinet à gros bouillons pendant une minute avant de la consommer. Il est aussi possible d'utiliser de l'eau embouteillée. Voici quelques usages qui nécessitent de faire bouillir de l'eau : boire et préparer des breuvages, préparer les biberons et les aliments pour bébés, laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.), apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.), fabriquer des glaçons, se brosser les dents et se rincer la bouche et abreuver les animaux de compagnie.

L'eau du robinet peut être utilisée pour préparer des aliments et des mets dont la cuisson exige une ébullition prolonger, laver la vaisselle avec du détergent, faire fonctionner le lave-vaisselle au cycle le plus chaud, laver des vêtements et prendre une douche ou un bain.

Les écoles, entreprises, commerces et institutions doivent aviser leur clientèle que l'eau est impropre à la consommation et fermer les fontaines d'eau. La Ville de Pohénégamook prend actuellement toutes les mesures nécessaires afin de régulariser la situation. Un nouveau message sera émis lorsque l'avis d'ébullition sera levé.